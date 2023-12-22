"Почувствовал ли больше уверенности, когда при Ташуеве стал первым номером? На тот момент у нас произошли большие перестановки в тактическом плане, произошла встряска с приходом нового тренера, результаты поменялись. От этого не только я, а все почувствовали уверенность", - цитирует Беленова Metaratings.
Напомним, что Сергей Ташуев сменил на посту главного тренера "Факела" Вадима Евсеева в сентябре 2023 года. Александр Беленов перешел в воронежский клуб свободным агентом из казанского "Рубина" летом 2023 года. В текущем сезоне Александр сыграл в 14-ти матчах во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз оставил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 250 тысяч евро. "Факел" ушел на зимнюю паузу, занимая десятую сточку в турнирной таблице РПЛ.
Беленов: с приходом Ташуева все почувствовали уверенность
Голкипер воронежского "Факела" Александр Беленов рассказал об изменениях в команде с приходом Сергея Ташуева.
Фото: РПЛ