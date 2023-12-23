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Булыкин - о переходе Мусаева в ЦСКА: это безусловно хороший трансфер

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Экс- нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал первое зимнее приобретение ЦСКА.
Фото: официальный сайт ЦСКА
Дмитрий Булыкин, выступавший ранее за сборную России и многие российские и зарубежные клубы, прокомментировал трансфер молодого нападающего Тамерлана Мусаева в ЦСКА.

"Чем больше футболистов, тем лучше. Отсюда конкуренция на тренировках и в играх, плюс длинная скамейка. Это безусловно хороший трансфер. Как решит руководство с Заболотным, это уже лучше узнать у него", — приводит слова Булыкина источник.

ЦСКА приобрел нападающего "Балтики" Тамерлана Мусаева за 300 тысяч евро. Игрок присоединится к своей новой команде 1-го января 2024-го года. В составе калининградской команды Мусаев отметился двумя мячами в первой половине чемпионата России и двумя - в Кубке.

Источник: euro-football.ru

ЦСКА Булыкин Мусаев
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