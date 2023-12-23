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Газизов: верю в европейскую карьеру Семака

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, что верит в европейскую карьеру Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
"Верю ли в европейскую карьеру Семака? Верю. Более того, уверен, что Семак этого достигнет. Работал с ним, поэтому точно знаю, на что способен Сергей Богданович. У меня нет ни малейших сомнений в тренерских компетенциях и человеческих качествах Семака. Он способен добиться успеха в европейском клубе", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Напомним, что Сергей Богданович Семак возглавил петербургский "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством "сине-бело-голубые" стали пятикратными Чемпионами России, обладателями Кубка России и четырехкратными победителями Суперкубка России. После 18-ти туров текущего сезона "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В первой встрече плей-офф Кубка России подопечные Семака уступили московскому "Динамо" со счетом 0:1.

Зенит Семак Газизов
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