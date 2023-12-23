По информации "СЭ", клуб и игрок расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. Приоритет Ивана Игнатьева - продолжить карьеру в Европе.
Напомним, что Игнатьев перешел свободным агентом в "Сочи" из "Локомотива" летом 2023 года. В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл в 18-ти матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Южане ушли на зимнюю паузу, занимая последнее место в турнирной таблице РПЛ.
"СЭ": Игнатьев покинет "Сочи" зимой. Приоритет для игрока - европейские клубы
Нападающий "Сочи" Иван Игнатьев покинет клуб в грядущее трансферное окно.
Фото: ФК "Сочи"