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"СЭ": Игнатьев покинет "Сочи" зимой. Приоритет для игрока - европейские клубы

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Нападающий "Сочи" Иван Игнатьев покинет клуб в грядущее трансферное окно.
Фото: ФК "Сочи"
По информации "СЭ", клуб и игрок расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. Приоритет Ивана Игнатьева - продолжить карьеру в Европе.

Напомним, что Игнатьев перешел свободным агентом в "Сочи" из "Локомотива" летом 2023 года. В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл в 18-ти матчах во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Южане ушли на зимнюю паузу, занимая последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Игнатьев Сочи Российские трансферы
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