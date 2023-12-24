- Был ли шанс удержаться в "Ростове" или я понимал, что не тяну уровень? Считаю, неправильно говорить, что я что-то не тянул. В "Ростове" мне давали шансы. Всё, что мог, я там сделал. Но в условиях нынешних реалий хочу быть ближе к семье - к своим родителям. И хочу больше играть. К сожалению, в "Ростове" не получал столько игрового времени, сколько хотел бы. Для меня как молодого игрока главным было время на поле - в российском футболе, да и европейском, это самое важное, - передают слова Турищева "Известия".
21-летний нападающий Максим Турищев выступает на правах аренды до конца текущего сезона за играющую в Первой лиге московскую "Родину". Трансфер игрока принадлежит "Ростову", контракт с которым истекает в конце июня 2025 года. Прошлый сезон Турищев провёл на правах аренды в московском "Торпедо".
В текущем сезоне на счету форварда 20 матчей за "Родину" во всех турнирах, 7 забитых голов и 2 результативных паса. В "Торпедо" Турищев провёл 28 матчей, в которых выполнил 2 голевых передачи, за взрослую команду "Ростова" - 8 матчей без результативных действий. За молодёжную команду жёлто-синих Максим сыграл 29 матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и 7 голевых передач.
Турищев: в "Ростове" не получал столько игрового времени, сколько хотел бы
Нападающий "Ростова" Максим Турищев, выступающий на правах аренды за "Родину", объяснил, почему не закрепился в составе жёлто-синих.
Фото: ФК "Ростов"