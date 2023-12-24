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Africafoot: ЦСКА намерен подписать защитника сборной Туниса

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Защитник тунисского "Сфаксьена" Алаа Грам может перейти в московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Московский ЦСКА интересуется 22-летним центральным защитником тунисского клуба "Сфаксьен" Алаа Грамом, сообщают африканские СМИ.

По данным источника, "армейцы" готовы отдать за футболиста 1,6 миллиона евро, при этом переговоры могут начаться в ближайшее время. Сообщается, что представители ЦСКА готовы вылететь в Тунис для заключения сделки, при этом вероятность трансфера увеличивает фактор сложного финансового положения в тунисском клубе.

В текущем сезоне Грам провел 9 матчей за "Сфаксьен", отметившись тремя забитыми мячами. Также на его счету два матча за национальную сборную Туниса.

Источник: Africafoot

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