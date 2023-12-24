"Зенит" должен проснуться в 2024 году и начать давать шанс молодым российским игрокам. Иначе получается, что "Зенит" - бразильская колония, я устал от этого! Мне это безумно не нравится, желаю клубу избавиться от них", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
По итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга набрала 36 очков в 18 сыгранных матчах и на два балла отстает от лидирующего "Краснодара".
Напомним, подопечные Сергея Семака являются действующими обладателями золотых медалей чемпионата России. "Сине-бело-голубые" становились чемпионами в пяти последних сезонах подряд.
Петржела: "Зенит" - бразильская колония, я устал от этого! Желаю клубу избавиться от них
Экс-наставник "Зенита" пожелал петербургскому клубу в 2024 году избавиться от бразильских игроков.
Фото: Чемпионат.com