- Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители "Спартака", которые говорят: "Ну, мы вроде как решили, а вроде и нет". Как обычно, говорят байки. Зарема говорила, как думает. Они купили Ларссона, а она думала: "Он красивый, я его и взяла. Без подарков и всего остального, но я взяла его!" Это хотя бы честно и откровенно! Руководство красно-белого клуба боятся одного - критики фанатов, потому что у них их много. Зарема ушла, Федун тоже? Ничего не изменилось! Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Стало однозначно скучнее с их уходом - это точно! - передаёт слова Быстрова "РБ Спорт".
В августе 2022 года владелец контрольного пакета акций и президент московского "Спартака" с весны 2004 года Леонид Федун передал свой пакет акций в собственность компании "Лукойл" и отошёл от управления клубом вместе со своей женой Заремой Салиховой, которая не имела официальных должностей в системе красно-белых, но часто высказывалась в СМИ по управленческим вопросам, связанным с клубом. В настоящее время функции спикера в СМИ от клуба чаще всего берёт на себя генеральный директор Олег Малышев.
По итога осенней части сезона "Спартак" занимает пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 матчах.
Быстров: с уходом Салиховой и Федуна из "Спартака" стало скучнее. Зарема была увереннее, чем нынешние руководители
Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал смену высшего руководства красно-белых в 2022 году.
Фото: МатчПремьер