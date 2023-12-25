Салихова включила в топ-3 игроков года в "Спартаке" два трансфера Каттани и воспитанника клубной академии

- Топ-3 игроков "Спартака" в 2023 году? Мне сложно назвать троих, кто бы реально спрогрессировал в этом году. Было приятно наблюдать за игрой Пруцева, Зиньковского и Литвинова - тех ребят, кто по непонятным мне причинам часто сидел на скамейке и выигрывал конкуренцию у приобретенных игроков. Данил и Антон, напомню, были креатурой Луки Каттани, а Руслан - выпускник нашей академии, - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
23-летний центральный полузащитник московского "Спартака" Данил Пруцев в текущем сезоне провёл за красно-белых 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 2 забитых гола и 3 результативных паса. 22-летний опорный полузащитник Руслан Литвинов, выступавший также и на позиции центрального защитника, сыграл в осенней части сезона 16 матчей во всех турнирах без результативных действий. 27-летний левый вингер Антон Зиньковский в 24 матчах забил 3 гола и выполнил 1 ассист.
Пруцев и Зиньковский появились в "Спартаке" в период работы на посту спортивного директора итальянца Луки Каттани, который покинул клуб в июне 2022 года.
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Фото: ФК "Спартак"