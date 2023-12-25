"Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и физическом. Желаю ему уехать в европейский чемпионат. И не потому, что в России плохо, а потому что это будет шаг вперед для него", - приводит слова Тикнизяна Sport24.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну со стороны "Ювентуса", "Интера" и "Фиорентины". В текущем сезоне Сперцян отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами в 21-м матче во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает армянина в 18 миллионов евро. "Краснодар" ушел на зимнюю паузу, занимая первое место в турнирной таблице РПЛ.
Тикнизян считает, что Сперцяну пора уезжать в Европу
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян сказал, что Эдуарду Сперцяну пора переезжать в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"