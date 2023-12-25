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Медведев - об исполнении Дзюбой песни о "Зените": наш пацан

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Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев прокомментировал исполнение Дзюбой песни группы "Ленинград".
Фото: ФК "Зенит"
"Наш пацан", - сказал Медведев ТАСС. Напомним, что на вечеринке жены нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба спел фанатскую песню о "Зените" группы "Ленинград".

Дзюба провел за петербургский клуб 238 матчей, отличившись в них 108-ю голами и 70-ю результативными передачами. На данный момент 35-летний форвард выступает за московский "Локомотив". В текущем сезоне Артем забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 20-ти матчах во всех турнирах. "Железнодорожники" после 18-ти туров располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 3 миллиона евро.

Медведев Дзюба Зенит Локомотив
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