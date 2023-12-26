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Бышовец: "Локомотив" может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности

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Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец рассказал, чего не хватает "железнодорожникам для победы в чемпионате.
Фото: "СЭ"
"Локомотив" может включиться в чемпионскую гонку. Проблема в стабильности команды. "Локомотиву" нужны новые футболисты, чтобы была ротация. Всё ещё зависит от "Краснодара" и "Зенита", — приводит слова Бышовца источник.

После 18-ти туров "Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице. в активе "железнодорожников" 31 очко. У главных претендентов на титул - "Краснодара" и "Зенита" - 38 и 36 очков соответственно. Отставание от первого места - 7 очков.

Источник "РБ Спорт"

Локомотив Бышовец
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