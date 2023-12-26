Ахмед Айдамиров, занимающий пост генерального директора "Ахмата", сообщил, что центральный защитник клуба из Чечни проведет остаток сезона в аренде в "Ленинградце".
"Конкретные фамилии и позиции называть не буду. Вдруг, эти игроки по итогу останутся в команде. Могу сказать только, что Владислав Волков ушел в аренду в "Ленинградец", - приводит слова айдамирова "СЭ"
В текущем сезоне Владислав Волков провел за "Ахмат" 49 минут. На его счету три матча в РПЛ. Защитник присоединился к "Ахмату" в июле 2023-го года. Трансфер из "Чайки" стоил 100 тысяч евро.
Гендиректор "Ахмата": Владислав Волков перешел в аренду в "Ленинградец"
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о первом исходящем трансфере команды в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт ФК "Чайка"