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Каррера назвал Промеса лучшим игроком "Спартака" в 2023 году

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Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера назвал Квинси Промеса лучшим игроком "красно-белых" в 2023 году.
Фото: "Матч ТВ"
"Считаю, что Промес последние годы является лучшим игроком "Спартака". И в этом году тоже", - приводит слова Карреры "СЭ".

Напомним, что Каррера тренировал московский "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб взял первое за 16 лет чемпионство. После этого итальянец работал в греческом "АЕК" и итальянском "Бари". Квинси Промес провел за "Спартак" 21 матч в текущем сезоне во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт 31-летнего голландца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Квинси в 6 миллионов евро.

Каррера Спартак Промес
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