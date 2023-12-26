– Экс-член совета директоров "Спартака" Зарема Салихова заявила, что в 2021 году изучала работу Владимира Ивича? Почему бы и нет? Я Ивича до этого не знал. Другое дело, что когда он появился в "Краснодаре", поначалу было непонятно. Но видите: пришел – и команда идет на первом месте. У "Краснодара" такого не было. В 2021 году "Спартак" рассматривал человек, наверное, 15, – цитирует 55-летнего специалиста Metaratings.
Владимир Ивич был утвержден в должности главного тренера "Краснодара" в январе 2023 года. По итогам прошлого сезона команда под руководством сербского специалиста с 50 очками заняла 4-е место в чемпионате России, опередив по дополнительным показателям московский ЦСКА. Кроме того, в этом году "Краснодар" пробился в финал Кубка страны, уступив в серии пенальти "армейцам" и остановившись в шаге от дебютного трофея в истории клуба.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Краснодар" стал "зимним чемпионом", завершив первую часть сезона на верхней строчке в таблице с 38 очками. "Быки" на 2 очка опережают ближайшего преследователя – бессменного чемпиона России последних 5 лет "Зенит". "Динамо" замыкает тройку лидеров, набрав 32 очка.
Мостовой: Ивич в "Спартаке"? В 2021 году они рассматривали человек, наверное, 15
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой оценил работу Владимира Ивича на посту главного тренера "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"