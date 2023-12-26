– Думаю, Чалов точно готов к игре в Европе. У Федора уже есть опыт игры в европейском чемпионате, а сейчас он созрел для более сильной лиги, чем швейцарская. В РПЛ есть и другие футболисты, кто мог бы попробовать, но Чалов, думаю, точно не затеряется. Федор сможет заиграть в Европе. Главное – не затягивать с переходом. Сейчас у него хороший возраст для того, чтобы попробовать, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне форвард "армейцев" Федор Чалов записал на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи в 26 играх во всех турнирах. 25-летний нападающий с восемью забитыми мячами в чемпионате России-2023/24 входит в пятерку лучших бомбардиров РПЛ. Напомним, в 2022 году у Чалова уже был опыт выступления в европейском клубе. Уроженец Москвы играл в швейцарском "Базеле".
Мостовой: Чалов точно готов к игре в Европе. Главное – не затягивать с переходом
Бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой оценил готовность нападающего ЦСКА и национальной команды Федора Чалова в европейском клубе.
Фото: ПФК ЦСКА