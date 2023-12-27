- Летом Роберт из-за сборной не провёл с нами полноценные сборы. Начался чемпионат, он сделал несколько ошибок, и мы посчитали правильным дать шанс Алипу. Он постоянно играл за сборную, был хорош на тренировках. И Нуралы его отлично использовал - играл надёжно и уверенно. Мы не хотим вредить команде. У нас нет любимчиков. Кто лучше готов - тот будет играть, - приводит слова де Оливейры "Чемпионат".
20-летний бразильский центральный защитник "Зенита" Роберт Ренан в текущем сезоне провёл за сине-бело-голубых 8 матчей из 26 возможных, не отметившись результативными действиями. На счету 24-летнего центрбека сборной Казахстана Нуралы Алипа в текущем сезоне 23 матча в составе петербуржцев также без результативных баллов.
Ранее стало известно, что Ренан получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии которой в январе-феврале 2024 года предстоит сыграть в южноамериканском отборочном турнире на ОИ-2024 в Париже. В эти сроки у "Зенита" будут проходить зимние тренировочные сборы.
Тренер "Зенита" - о конкуренции Ренана и Алипа: мы не хотим вредить команде, у нас нет любимчиков
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра объяснил, почему в основе сине-бело-голубых на позиции центрального защитника играет казахстанец Нуралы Алип, а не бразилец Роберт Ренан.
Фото: ФК "Зенит"