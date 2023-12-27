"Лучшие футболисты года — это Иван Обляков и Федор Чалов. Если называть одного, то я предпочту Федю. ЦСКА выиграл Кубок и занял второе место в прошлом сезоне. Чалов повзрослел, прибавил в стабильности, забил за сборную", - цитирует Генича "Матч ТВ".
25-летний нападающий провел за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах и отметился 11-ю забитыми мячами и 3-мя ассистами. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чалов может перейти в "Марсель". Интернет-портал Transfermarkt оценивает Федора в 12 миллионов евро. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. В прошлом сезоне столичный клуб стал обладателем Кубка России, обыграв в финале турнира "Краснодар".
Генич назвал Чалова лучшим игроком года в РПЛ
Известный комментатор Константин Генич назвал нападающего ЦСКА Федора Чалова лучшим футболистом года в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"