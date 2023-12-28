"Лучшие легионеры первой части сезона — Алонсо, Вендел, Кордоба", — приводит слова Алаева "Чемпионат"
Хуниор Алонсо и Джон Кордоба - одни из лидеров "Краснодара", при активном участии которых "горожане" возглавили турнирную таблицу РПЛ перед зимней паузой. Бразилец Вендел - игрок старта "Зенита" (18 матчей в сезоне), который является главным преследователем "Краснодара" в чемпионской гонке.
Алаев: лучшие легионеры РПЛ - Алонсо, Вендел, Кордоба
Президент РПЛ Александр Алаев назвал лучших, по его мнению, иностранцев в первой части сезона.
Фото: "Чемпионат"