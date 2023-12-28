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Силкин - о продаже пива на стадионах: болельщики должны получать удовольствие

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Экс-наставник московского "Динамо" высказался против запрета на продажу пива на стадионах.
Фото: официальный сайт ФК "Динамо"
"Люди покупают абонементы, они должны получать удовольствие от того, что они приходят на стадион. Пусть пьют пиво, это не означает, что все начнут драться стенка на стенку. Продажа пива на стадионах — это нормально. Везде продают, а у нас взяли и отменили", - цитирует Силкина источник.

Инициатором запрета продажи пива на стадионах является Министерство Здравоохранения России. Клубы и руководство РФС, в свою очередь, пытаются оспорить данное решение. Руководство лиги рассчитывает решить этот вопрос в свою пользу к началу следующего сезона премьер-лиги.

Источник: "РБ Спорт"

Силкин
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