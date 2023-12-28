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Официально: Ермаков перешел в "Пари НН" из ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков продолжит карьеру в Нижнем Новгороде.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
Воспитанник московского ЦСКА Никита Ермаков перебрался в "Пари НН". Соглашение достигнуто на условиях аренды до конца сезона. В сделку включено право выкупа контракта Ермакова "нижегородцами" - об этом сообщает пресс-служба "Пари НН".

20-летний атакующий полузащитник принял участие в этом сезоне в 5-ти матчах чемпионата России, проведя на поле суммарно 70 минут. Результативными действиями футболист не отметился. Зато в Кубке России на счету Ермакова 1+2 по гол+пас в 4-х встречах в составе "армейцев"

Ермаков ЦСКА Пари НН
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