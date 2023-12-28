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Смородская - о чемпионской гонке: "Зенит" умеет догонять

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Экс-президентка "Локомотива" высказалась о шансах команд, борющихся за чемпионство, в весенней части сезона.
Фото: "Чемпионат"
"Не могу сказать, что лидерство в турнирной таблице дает какие-то преференции "Краснодару" в борьбе за чемпионство. Им может не хватить опыта, а "Зенит" прекрасно умеет догонять. Команда Ивича уже теряла солидное преимущество по ходу сезона, такая ситуация может повториться", — заявила Смородская в беседе с журналистами.

"Краснодар" закончил календарный год лидером РПЛ с 38-ю очками в 18-ти матчах. "Зенит" отстает от подопечных Ивича всего на 2 очка. Конкуренцию двум лидерам теоретически могут составить московские клубы - "Локомотив" и "Спартак", в активе которых 31 и 30 очков соответственно за то же календарный период.

Источник: "РБ Спорт"

Смородская Локомотив Зенит Краснодар
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