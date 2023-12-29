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Юран: хочу слепить из "Пари НН" конфетку и пойти дальше. Дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом

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Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал о своих целях в тренерской карьере.
Фото: ФК "Пари НН"
- Слова Овчинникова, что я не хочу работать в топ-клубах, поэтому делаю из "Пари НН" конфетку? Он прав: я действительно хочу слепить конфетку и пойти дальше. Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Всё-таки уже не 35, - приводит слова Юрана "Чемпионат".

"Пари Нижний Новгород" под руководством 54-летнего главного тренера Сергея Юрана завершил осеннюю часть текущего сезона-2023/2024 на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах. Волжане являются второй командой лиги по прочности обороны (16 пропущенных мячей), но делят 14-15 места по эффективности атаки (15 забитых мячей).

Сергей Юран работает в нижегородцами с апреля 2023 года.

Нижний Новгород Юран
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