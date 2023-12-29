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Агент: Роналдо переходит в “Ростов”

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Хулио Сезар Гранха, агент футболиста “Левски” Роналдо, прокомментировал слухи о переходе своего клиента в “Ростов”.
Фото: Getty Images
– Роналдо переходит в “Ростов”? Да, это правда. Срок контракта — 4,5 года, – приводит слова агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23-летний Роналдо переходит из “Левски” в “Ростов”. Ожидается, что сумма трансфера составит два миллиона евро.

Напомним, в этом сезоне на счету Роналдо 24 матча во всех официальных турнирах. Он записал в собственный актив семь голов и одну результативную передачу.

Ростов Левски
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