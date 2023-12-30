"Перед нами стоит одна задача: не вылететь и остаться в РПЛ. Но такая задача была изначально. По ходу сборов будем смотреть дальше", - цитирует Ташуева Metaratings.
Напомним, что Ташуев возглавил "Факел" в сентябре 2023 года. Под его руководством команда одержала в РПЛ пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. После 18-ти туров воронежцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Ташуева заняли последнее место в группе Кубка России с "Сочи", "Оренбургом" и ЦСКА и выбыли из турнира.
Ташуев: перед нами стоит одна задача: не вылететь и остаться в РПЛ
Главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев назвал главную цель команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Факел"