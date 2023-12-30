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"Акрон" объявил о переходе Галояна из "Балтики"

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24-летний полузащитник Артур Галоян перешёл из "Балтики" в "Акрон". О переходе игрока сообщает пресс-служба клуба из Тольятти.
Фото: "Матч ТВ"
Детали сделки не сообщаются. При этом неизвестно, перешёл ли он на правах аренды или "Акрон" выкупил игрока.

Галоян является воспитанником московского "Торпедо". В дальнейшем он перебрался в "Велес", а оттуда в "Аланию". Во владикавказском клубе Галоян работал под руководством Заура Тедеева, который в настоящее время возглавляет "Акрон". В прошлом сезоне футболист провёл за "Аланию" 30 матчей, забил восемь мячей и сделал 13 результативных передач. Он стал лучшим ассистентом Первой лиги.

В нынешнем сезоне Галоян провёл за "Балтику" 16 матчей в РПЛ. Он в них сделал одну результативную передачу.

Акрон Галоян Балтика
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