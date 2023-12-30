В настоящее время Черчесов является безработным. Его последней командой был "Ференцварош". Он покинул венгерский клуб после провала в квалификации Лиги чемпионов.
По словам Агузарова, специалист будет принимать решение о будущем в новом году.
"Часто появляется информация о возможном назначении Станислава Саламовича в разные клубы. Есть заинтересованность из ОАЭ и со стороны многих других команд. Черчесов отпразднует Новый год и войдет в 2024?й с новыми мыслями и идеями. Сейчас спешки никакой нет", — приводит слова Агузарова "Матч ТВ".
Агент Агузаров рассказал об интересе к Черчесову из ОАЭ
Футбольный агент Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, рассказал о вариантах продолжения карьеры специалиста.
Фото: "Чемпионат"