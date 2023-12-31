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Божович: не удивлен, что именно Ивич обыграл бразильцев Семака

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Известный специалист Миодраг Божович высказался о главном тренере “Краснодара” Владимире Ивиче.
Фото: ФК "Краснодар"
– Ивич молодец! Нелегко в России занять первое место, когда есть “Зенит”. Ивич проделал хорошую работу. Не удивлен, что именно он обыграл бразильцев Семака на данном отрезке чемпионата. Он молодой тренер, но достаточно опытный.

Отметим, что “Краснодар” в настоящее время имеет в собственном активе 38 баллов. Подопечные Владимира Ивича пребывают на первом месте в турнирной таблице.

Напомним, 46-летний Владимир Ивич является главным тренером “Краснодара” с начала 2023 года. Его действующее соглашение с “быками” рассчитано до июня 2024 года.

Источник: Sport24

Ивич Краснодар Божович
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