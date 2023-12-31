Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
АрсеналНе начат
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Газзаев: всех граждан нашей великой страны с наступающим Новым годом. Мира и добра

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший наставник ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА 2005 поздравил сограждан с новым годом.
Фото: "1tv.ru"
"Поздравляю всех граждан нашей великой страны с наступающим Новым годом. Мира и добра", - передает слова Валерия Газзаева "Чемпионат"

Валерий Газзаев является четырехкратным чемпионом России (1995 - с "Аланией", 2003, 2005, 2006 - с ЦСКА), а также серебряным призером чемпионата Украины 2009/10 и обладателем Суперкубка Украины 2009 во главе киевского "Динамо".

Газзаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится