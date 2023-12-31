"Поздравляю всех граждан нашей великой страны с наступающим Новым годом. Мира и добра", - передает слова Валерия Газзаева "Чемпионат"
Валерий Газзаев является четырехкратным чемпионом России (1995 - с "Аланией", 2003, 2005, 2006 - с ЦСКА), а также серебряным призером чемпионата Украины 2009/10 и обладателем Суперкубка Украины 2009 во главе киевского "Динамо".
Газзаев: всех граждан нашей великой страны с наступающим Новым годом. Мира и добра
Бывший наставник ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА 2005 поздравил сограждан с новым годом.
Фото: "1tv.ru"