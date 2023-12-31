"Тяжёлый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше. Недобрали очков — достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице", - цитирует Зиньковского источник.
Московский "Спартак" по итогам 18-ти туров занимает 5-е место. В активе "красно-белых" 30 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков. Антон Зиньковский принял участие в 17-ти матчах Премьер-лиги, в которых записал на свой счет два мяча. Кроме того, в его активе 1+1 по системе гол+пас в 7-ми матчах кубка России.
Источник: "Чемпионат"
Зиньковский: "Спартак" недобрал очков, могли быть выше в таблице
Вингер "Спартака" Антон Зиньковский подвел итоги первой части сезона для своей команды.
Фото: "Чемпионат"