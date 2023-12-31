"У нас в "Спартаке" очередные перемены, новый спортивный директор в клубе, надеюсь, в мае мы порадуемся, но не знаю, какому месту. Надеюсь также, что в Кубке пошумим. Футболисты молодцы, всегда поддерживают хоккеистов. Посмотрят на все это и решат равняться на них, достигать вершин! Хоккейный "Спартак" сегодня идет на первом месте, надеюсь, что футбольный тоже скоро будет там. Нужно верить в команду", - заявил Титов.
Московский "Спартак" по итогам первой части сезона занимает 5-ю строчку. В 18-ти матчах чемпионата "красно-белые" набрали 30 очков. Отставание от первого места, на котором расположился "Краснодар" - 8 очков. Новый спортивный директор "Спартака" - Томаш Амарал. Экс-скаут "Бенфики" и "Браги" возглавит спортивный отдел "Спартака" с 1-го января будущего года.
Егор Титов выступал за "Спартак" с 1995-го по 2008-й год. В составе "красно-белых" он провел 444 матча, забил 105 голов и оформил 85 голевых передач.
Источник: "Metaratings"
Титов: хоккейный "Спартак" - на первом месте, надеюсь, футбольный тоже будет там
Экс-футболист "Спартака" Егор Титов поделился ожиданиями от выступлений родной команды.
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