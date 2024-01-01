Клубы из Объединённых Арабских Эмиратов проявляют трансферный интерес к 30-летнему форварду "Краснодара" и сборной Колумбии Джону Кордобе, сообщают СМИ.
По данным источника, "быкам" предлагают за переход Кордобы 10-12 миллионов евро. Однако, как сообщается, руководство чёрно-зелёных не намерено в ближайшее время отпускать ключевого игрока.
Кордоба присоединился к "Краснодару" летом 2021 года. В текущем сезоне колумбиец провел за "быков" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Действующее соглашение Джона с краснодарцами рассчитано до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.
На зимнюю паузу "Краснодар" ушел в статусе лидера РПЛ, опережая идущий на второй позиции "Зенит" на два очка. После выездного матча 16 тура чемпионата России против "Урала" (1:3) нападающий Джон Кордоба был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес рефери на 4 матча (1 условно), из которых успел пропустить 2.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": в ОАЭ готовы отдать "Краснодару" 10-12 млн евро за Кордобу
По данным СМИ, 30-летний колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба интересен клубам ОАЭ.
Фото: ФК "Краснодар"