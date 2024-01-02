!Возможность перехода Дениса Черышева в "Пари НН" не исключена, однако для осуществления этого перехода необходимо установление прочных контактов по данному вопросу. Мы высоко ценим Дениса и будем рады, если этот выдающийся футболист вернется в Россию. При наличии взаимного интереса и успешного взаимодействия мы обязательно дадим официальное сообщение в СМИ", - цитирует гендира источник.
В текущем сезоне Денис Черышев провел 8 матчей в Серии Б в составе "Венеции". Команда, возглавляемая экс-спартаковцем Паоло Ваноли занимает 2-е место после 19-ти матчей и претендует на выход в элиту итальянского футбола. Контракт Черышева с "Венецией" истекает летом 2024-года.
Ранее в итальянском клубе заявили, что официальных предложений по Черышеву пока не поступало.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Пари НН": Черышев - выдающийся футболист. Мы будем рады его трансферу
Давид Мелик-Гусейнов, занимающий пост генерального директора "Пари НН", прокомментировал слухи о возможном переходе в команду экс-игрока сборной России Дениса Черышева.
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