Защитник “Родины” Крижан: хотел бы встретиться с Путиным

Защитник “Родины” Митя Крижан рассказал о том, что хочет встретиться с президентом России.



Фото: РИА Новости

— Хотел бы встретиться с президентом России? Да, конечно, почему нет. Что бы я ему сказал? Даже и не знаю, что сказать ему. Попросил бы о совместном фото.



Отметим, что словенский игрок Митя Крижан стал игроком московской “Родины” в феврале 2023 года.



Напомним, “Родина” имеет в собственном активе 28 баллов. Она занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.



Источник: "РБ Спорт"