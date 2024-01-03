Защитник “Родины” Крижан: хотел бы встретиться с Путиным

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Защитник “Родины” Митя Крижан рассказал о том, что хочет встретиться с президентом России.
Фото: РИА Новости
— Хотел бы встретиться с президентом России? Да, конечно, почему нет. Что бы я ему сказал? Даже и не знаю, что сказать ему. Попросил бы о совместном фото.

Отметим, что словенский игрок Митя Крижан стал игроком московской “Родины” в феврале 2023 года.

Напомним, “Родина” имеет в собственном активе 28 баллов. Она занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Источник: "РБ Спорт"

Родина Путин
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