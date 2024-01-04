- Кто станет чемпионом? Все-таки "Зенит" - более стабильная команда. Однако если "Краснодар" продолжит в таком же духе, то может составить конкуренцию. Пока все положительно идёт для них. Просто было много примеров, когда одна команда шла хорошо в первой части, навязывала борьбу, а потом рассыпалась. Поэтому варианты возможны.
"Краснодар" ушел на зимний перерыв в качестве единоличного лидера турнирной таблицы российской Премьер-лиги. "Быки" набрали 38 очков в 18 сыгранных матчах и опережают "Зенит", идущий на второй позиции, на два балла. На третьей строчке с 32 набранными очками располагается московское "Динамо". Топ-5 замыкают столичные "Локомотив" и "Спартак", заработавшие соответственно 31 и 30 баллов. Напомним, петербургский клуб становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.
Источник: Metaratings
Широков - о чемпионской гонке: было много примеров, когда одна команда шла хорошо, а потом рассыпалась
Бывший полузащитник "Зенита" и "Краснодара" России Роман Широков поделился мыслями о чемпионской гонке в этом сезоне.
Фото: "СЭ"