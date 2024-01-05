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Широков: за 50 лет в России были футболисты гораздо сильнее Аршавина

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Экс-игрок “Зенита” Роман Широков не считает, что игроки уровня Андрея Аршавина появляются в России раз в 50 лет.
Фото: Getty Images
– Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет? В Петербурге — еще возможно, но в России точно нет. Если брать по всей России, то были футболисты гораздо сильнее него.

Ранее бывший футболист сборной России и лондонского “Арсенала” Андрей Аршавин высоко оценил уровень собственного таланта. Он заявил о том, что игроки его калибра рождаются в России один раз в 50 лет.

Напомним, Андрей Аршавин считается одним из сильнейших футболистов в истории сборной России. Он завершил свою карьеру в 2018 году.

Источник: Metaratings

Аршавин Широков
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