– Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет? В Петербурге — еще возможно, но в России точно нет. Если брать по всей России, то были футболисты гораздо сильнее него.
Ранее бывший футболист сборной России и лондонского “Арсенала” Андрей Аршавин высоко оценил уровень собственного таланта. Он заявил о том, что игроки его калибра рождаются в России один раз в 50 лет.
Напомним, Андрей Аршавин считается одним из сильнейших футболистов в истории сборной России. Он завершил свою карьеру в 2018 году.
Источник: Metaratings
Широков: за 50 лет в России были футболисты гораздо сильнее Аршавина
Экс-игрок “Зенита” Роман Широков не считает, что игроки уровня Андрея Аршавина появляются в России раз в 50 лет.
Фото: Getty Images