"Усиление нужно всегда. Здоровую конкуренцию никто не отменял. На какие позиции, надо спрашивать у тренерского штаба. Думаю, что в каждую линии по одному игроку было бы идеально", - заявил Силкин в беседе с журналистами.
По итогам первой части сезона в активе "Динамо" 32 очка. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от Санкт-петербургского "Зенита" на 4 очка и от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" - на 6. Сезон возобновляется для "Динамо" 2-го марта. В рамках 19-го тура "бело-голубые" примут "Локомотив".
Источник: "Чемпионат"
Силкин: "Динамо" нужно усиление. В идеале - по одному игроку в каждую линию
Бывший наставник "Динамо" Сергей Силкин дал совет своему бывшему клубу после открытия трансферного окна.
Фото: "Чемпионат"