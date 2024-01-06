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Агент Дркушича - об интересе из Германии: если будет хороший вариант - обсудим с "Сочи"

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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Сочи" Вани Дркушича, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны европейских клубов.
Фото: соц сети Вани Дркушича
"Действительно, есть серьезный интерес из Германии и Бельгии, если у Вани будет хороший вариант, мы вновь поговорим с "Сочи" и посмотрим, что из этого получится", - цитирует агента источник.

В текущем сезоне 24-летний словенский защитник провел в чемпионате России 13 матче и записал на свой счет два мяча. Ваня Дркушич выступает за "Сочи" с января 2022-го года. Он перешел из словенского клуба "Браво" за 0.12 миллиона евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

Сочи Российские трансферы Дркушич
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