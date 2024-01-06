"В данный момент интереса к Лео из России нет", - приводит слова Шейдта источник.
Слухи о возможном переезде 27-летнего защитника в чемпионат России ходили летом.
Лео Перейра выступает за "Фламенго" с января 2020-го года. Защитник перешел в команду из "Атлетико Паранаэнсе" за 7 миллионов евро. Всего в карьере Перейры 138 матчей в бразильской Серии А, в которых он забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи. В Европе за всю карьеру Перейра ни разу не выступал, зато с марта по декабрь 2017-го года играл в МЛС в составе "Орландо Сити".
Источник: "РБ Спорт"
Агент Перейры: интереса из России к Лео сейчас нет
Футбольный агент Рикардо Шейдт, занимающийся делами защитника "Фламенго" Лео Перейры, отверг вероятность перехода своего клиента в Россию.
Фото: Imago