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Нигматуллин: “Локомотиву” не помешают новички в каждую линию, кроме вратарской

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Экс-вратарь московского "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, какие позиции в составе московского клуба необходимо укрепить.
Фото: ФК "Локомотив"
- Какие позиции нужно усилить "Локомотиву"? Хорошие игроки нужны всегда. У "Локомотива" разве что вратарская линия вряд ли требует усиления. В остальном - не помешает по одному игроку в каждую линию, - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".

Основным голкипером "Локомотива" в текущем сезоне является 28-летний Илья Лантратов, выступающий за "железнодорожников" с января 2023 года. В этом сезоне на счету Лантратова 20 матчей за красно-зелёных во всех турнирах, пять из которых - без пропущенных мячей. Контракт с вратаря с "Локомотивом" действует до июня 2026 года, его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Локомотив Нигматуллин
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