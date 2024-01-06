- Лучшее событие 2023 года для сборной Камеруна? Могу назвать товарищеский матч со сборной России в Москве. Нам понравилась игра и то, как россияне приветствовали нас. Это было очень круто, поэтому выделю это событие как лучшее в прошлом году для нашей сборной, - передаёт слова Джунана Sport24.
12 октября 2023 года в Москве на стадионе "Динамо" состоялся товарищеский матч между национальным сборными России и Камеруна. Встречу посетили 20 152 болельщика, подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 1:0 благодаря забитому голу нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.
В Камеруне назвали товарищеский матч со сборной России лучшим событием 2023 года
Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан назвал лучшее футбольное событие 2023 года для своей страны.
Фото: РФС