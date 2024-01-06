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"Спорт-Экспресс": защитник "Динамо" Даса полностью восстановился после повреждения

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Защитник московского "Динамо" Эли Даса полностью восстановился после повреждения.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Футболист получил травму в сборной Израиля. После этого за московский клуб он не играл.

Напомним, что защитник в 2023 году пропустил последние четыре матча команды. Он не сыграл с ЦСКА, "Зенитом", "Рубином" и "Факелом".

Травму футболист получил в матче квалификации Евро-2024 с командой Румынии (1:2).

Источник - "Спорт-Экспресс".

Даса Динамо Москва
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