Футболист получил травму в сборной Израиля. После этого за московский клуб он не играл.
Напомним, что защитник в 2023 году пропустил последние четыре матча команды. Он не сыграл с ЦСКА, "Зенитом", "Рубином" и "Факелом".
Травму футболист получил в матче квалификации Евро-2024 с командой Румынии (1:2).
Источник - "Спорт-Экспресс".
"Спорт-Экспресс": защитник "Динамо" Даса полностью восстановился после повреждения
Защитник московского "Динамо" Эли Даса полностью восстановился после повреждения.
Фото: "Спорт-Экспресс"