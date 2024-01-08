"В моём понимании в усилении нуждается центральная линия: центральный защитник, полузащитник и нападающий. Сколько было потеряно очков на последних секундах матчей, не говоря даже про минуты. При этом все мячи были забиты из центральной зоны — это и есть ахиллесова пята", - приводит слова Чанова источник.
По итогам первой половины нынешнего сезона московский ЦСКА занимает в чемпионате России 8-ю строчку. В активе "армейцев" 28 очков после 18-ти туров. отставание от "Краснодара", расположившегося на первой строчке составляет 10 очков. Сезон возобновится для ЦСКА 2-го марта. В рамках 19-го тура РПЛ москвичи будут принимать на своем поле "Оренбург".
Источник: "Чемпионат"
Чанов: центральная зона - ахиллесова пята ЦСКА
Вячеслав Чанов, работавший ранее тренером вратарей в московском ЦСКА, рассказал, какие позиции у "армейцев", по его мнению, требуют усиления.
Фото: "РИА Новости"