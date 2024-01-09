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Александр Канищев: "Зенит" уже попал в зависимость от бразильцев. Своих нет, они в глубоком запасе

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Экс-полузащитник ленинградского "Зенита" Александр Канищев прокомментировал ставку сине-бело-голубых на бразильских футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" поставил себя в зависимость от бразильцев. Своих нет, они в глубоком запасе и не имеют никакой игровой практики, включения в игру "Зенита". Поэтому им приходится покупать именно бразильцев, потому что они там хоть как-то друг друга понимают. "Зенит" уже попал в зависимость, поэтому ещё какое-то время это будет продолжаться. Работа с бразильским рынком - это ещё и бизнес для тех, кто этим занимается. Хорошие комиссионные, откаты и так далее, - передаёт слова Канищева "Чемпионат".

В январе 2024 года "Зенит" укрепил состав ещё двумя бразильскими легионерами - 26-летним центральным защитником Нино из "Флуминенсе" и 25-летним атакующим полузащитником Артуром из "Палмейраса". После этих трансферов общее количество принадлежащих сине-бело-голубым футболистов бразильского происхождения составило 11 человек, что является рекордным значением для Российской премьер-лиги.

В настоящее время в РПЛ действует ограничение на количество задействованных игроков-легионеров - их может быть не более 13 человек в заявке клуба и не более 8 одновременно на футбольном поле.

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