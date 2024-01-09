- Я постоянно говорю, что хочу видеть молодых российских игроков в РПЛ. Когда в "Зените" играют бразильцы, это уже не российская команда. Конечно, "Зенит" может найти замену Малкому. В Бразилии много талантливых молодых игроков, которые умеют играть в футбол. Но я бы хотел, чтобы играли русские. Не знаю, смогут ли они выводить "Зенит" на первое место, тут всё зависит от тренера. Если он не хочет, то русские играть не будут, - передаёт слова Петржелы "Чемпионат".
"Зенит" установил новый рекорд Российской премьер-лиги по количеству футболистов из одной зарубежной страны - в настоящий момент сине-бело-голубым принадлежит 11 футболистов бразильского происхождения.
В январе 2024 года петербуржцы пополнили состав 26-летним центральным защитником Нино из "Флуминенсе" и 25-летним вингером Артуром из "Палмейраса", который выступает на той же позиции, что и покинувший команду летом лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Малком. Также вместе с сине-бело-голубыми с января 2024 года будет тренироваться 17-летний вингер "Коринтианса" Педро, который сможет официально выступать за "Зенит" с февраля 2024 года по достижении 18-летнего возраста.
Петржела: конечно, "Зенит" может найти замену Малкому. Но когда играют бразильцы, это уже не российская команда
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал большое количество бразильских игроков в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"