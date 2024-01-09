"Лучшим себя точно не считаю. Может быть, открытием в числе игроков, которые неожиданно удивили кого-то. Есть игроки, которые помогают своей команде находится наверху турнирной таблицы", - сказал Эдгар Севикян.
Севикян перешел в "Пари НН" из испанского "Леванте" летом 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне армянский полузащитник провел за волжан 24 матча во всех турнирах и отметился в них 7-ю забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
Источник: Sport24
Севикян: лучшим себя точно не считаю. Может быть, открытием в числе игроков, которые неожиданно удивили кого-то
Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян признался, что не считает себя лучшим в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"