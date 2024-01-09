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Севикян: лучшим себя точно не считаю. Может быть, открытием в числе игроков, которые неожиданно удивили кого-то

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Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян признался, что не считает себя лучшим в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Лучшим себя точно не считаю. Может быть, открытием в числе игроков, которые неожиданно удивили кого-то. Есть игроки, которые помогают своей команде находится наверху турнирной таблицы", - сказал Эдгар Севикян.

Севикян перешел в "Пари НН" из испанского "Леванте" летом 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне армянский полузащитник провел за волжан 24 матча во всех турнирах и отметился в них 7-ю забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.

Источник: Sport24

Нижний Новгород Севикян
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