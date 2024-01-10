Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
ФулхэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Лацио
20:00
РомаНе начат
Милан
23:00
АталантаНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
АтлетикоНе начат

Агент защитника Карпова: Вадим на сбор с ЦСКА не поедет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент 21-летнего защитника московского ЦСКА Вадима Карпова Алексей Сафонов рассказал о дальнейших перспективах игрока после аренды в "Уфе".
Фото: ПФК ЦСКА
- Вадим Карпов на сборы с ЦСКА не поедет. Аренда? Рассматриваем любые варианты. Как будет конкретика, будем смотреть, - передаёт слова Сафонова "Чемпионат".

21-летний центральный защитник московского ЦСКА Вадим Карпов осеннюю часть сезона-223/2024 провёл на правах аренды в выступающей в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги "Уфе", сыграв в 8 матчах во всех турнирах без результативных действий. Действующий контракт футболиста с "армейцами" истекает в конце июня 2025 года.

ЦСКА Карпов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится