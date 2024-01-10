- Вадим Карпов на сборы с ЦСКА не поедет. Аренда? Рассматриваем любые варианты. Как будет конкретика, будем смотреть, - передаёт слова Сафонова "Чемпионат".
21-летний центральный защитник московского ЦСКА Вадим Карпов осеннюю часть сезона-223/2024 провёл на правах аренды в выступающей в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги "Уфе", сыграв в 8 матчах во всех турнирах без результативных действий. Действующий контракт футболиста с "армейцами" истекает в конце июня 2025 года.
Агент защитника Карпова: Вадим на сбор с ЦСКА не поедет
Агент 21-летнего защитника московского ЦСКА Вадима Карпова Алексей Сафонов рассказал о дальнейших перспективах игрока после аренды в "Уфе".
Фото: ПФК ЦСКА