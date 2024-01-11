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Александр Медведев: Вендел пройдет медобследование во время первого сбора “Зенита”

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Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев ответил на вопрос о том, когда хавбек сине-бело-голубых Вендел пройдет медицинский осмотр.
Фото: РИА Новости
– Вендел пройдет медобследование во время первого сбора, — приводит слова Медведева “Чемпионат”.

В нынешнем сезоне полузащитник петербургского “Зенита” Вендел в общей сложности принял участие в 18 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет четыре гола и шесть результативных передач. Отметим, что летом Вендел пропустил сборы сине-бело-голубых и вернулся в команду уже по ходу сезона.

Зенит Вендел Медведев
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