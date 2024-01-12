"Это решение ни с чем не связано, это решение клуба. Никаких претензий к Юре нет. Он много сделал, мы ему благодарны, но иногда принимаются решения, вызванные интересами клуба", - цитирует Еремякина "Чемпионат".
Ковалев провел в текущем сезоне за "Оренбург" 17 встреч во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. Белорусский игрок выступал за клуб с сезона-2021/2022. Напомним, что команда Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.
В "Оренбурге" высказались об уходе Ковалева из клуба
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался об уходе Юрия Ковалева из клуба.
Фото: ФК "Оренбург"