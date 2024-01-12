"Барриос точно останется в "Зените" до лета", - приводит слова Поссо Sport24.
Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" зимой 2019 года за 15 миллионов евро. В текущем сезоне колумбийский полузащитник провел за петербургский клуб 21 матч во всех турнирах, отметившись 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро. "Зенит" отстает от "Краснодара" на два очка в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных туров.
Агент Барриоса сообщил, что его клиент останется в "Зените" минимум до конца текущего сезона
Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент останется в "Зените" минимум до конца сезона.
Фото: ФК "Зенит"