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Агент Барриоса сообщил, что его клиент останется в "Зените" минимум до конца текущего сезона

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Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы Вильмара Барриоса, заявил, что его клиент останется в "Зените" минимум до конца сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Барриос точно останется в "Зените" до лета", - приводит слова Поссо Sport24.

Барриос перешел в "Зенит" из "Бока Хуниорс" зимой 2019 года за 15 миллионов евро. В текущем сезоне колумбийский полузащитник провел за петербургский клуб 21 матч во всех турнирах, отметившись 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро. "Зенит" отстает от "Краснодара" на два очка в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных туров.

Зенит Барриос Российские трансферы
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